Milan, Bennacer è l’unica certezza: il centrocampo si sfalda

Bennacer è l’unica certezza del centrocampo del Milan: l’algerino non figura sulla lista dei partenti in estate

Ismael Bennacer è l’unica certezza del centrocampo del Milan in vista della prossima stagione. È lui l’arma in più della squadra allenata da Stefano Pioli, dopo una prima stagione in crescendo con la maglia rossonera.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’algerino sarebbe l’unico calciatore in mediana a non lasciare Milano nel corso del calciomercato estivo, a differenza di Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia e Franck Kessie e Lucas Paquetà.