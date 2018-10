Milan-Betis highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 3ª giornata della Europa League 2018/2019

Milan-Betis è la gara valida per la terza giornata della Europa League 2018/2019. Il Gruppo F della competizione vede i rossoneri di Gennaro Gattuso in testa e a punteggio pieno (6) dopo le vittorie contro Dudelange e Olympiacos; subito dietro c’è il Betis di Quique Setién (4), che precede i greci (1) e la squadra lussemburghese (0). Al ‘Meazza’, punti importanti in palio: rossoneri per la fuga nel girone, spagnoli per il sorpasso in testa alla classifica.

Milan-Betis è arbitrata dall’olandese Bas Nijhuis, alla prima gara diretta in carriera delle due squadre. Nijhuis, 41 anni, è coadiuvato dagli assistenti de Ven e de Vries; Goossens è il quarto uomo, con Gözübüyük e Van Den Kerkhof a fungere da addizionali. Ecco i gol e le azioni salienti di Milan-Betis:

MILAN-BETIS 0-1: Sanabria sblocca il match e porta in vantaggio i biancoverdi! Palla messa in mezzo da Lo Celso e Sanabria che anticipa Reina e spinge in rete.

MILAN-BETIS 0-2: Lo Celso raddoppia con uno splendido tiro a giro da fuori area, la palla s’infila sotto l’incrocio

MILAN-BETIS 1-2: La riapre Cutrone con un tap-in a centro area su assist di Castillejo dopo una buona transizione di Suso