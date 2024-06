Dumfries: «ORGOGLIOSO di rappresentare l’Olanda. Darò il massimo per questa maglia»

Denzel Dumfries, pezzo grosso del calciomercato, ecco cosa ha spiegato l’esterno dell’Inter sulla sua Olanda. Le parole

Denzel Dumfries è intervenuto a Ziggo Sport direttamente prima degli impegni con la sua Olanda. L’esterno dell’Inter, pezzo grosso del calciomercato, si è espresso così, con tanto di battuta sulle sua ‘batterie energetiche’.

DUMFRIES – «E’ ovviamente un onore essere qui in rappresentanza dell’Olanda. Abbiamo un gruppo fantastico. Ho un buon numero di batterie energetiche (ride, ndr). Non appena indossi la maglia degli Oranje, senti arrivare una certa energia. Naturalmente cerchi di sfruttarla in modo ottimale. Cerchi sempre di fare del tuo meglio ed è fantastico giocare per la squadra olandese. Nel momento in cui indossi la maglia della Nazionale, devi andare, accelerare».