Milan Brescia, raduno ultras fuori da San Siro per celebrare il gemellaggio a poche ore dal fischio d’inizio

Quello tra Milan e Brescia, a livello di tifoserie, rappresenta un saldo gemellaggio. Che, non a caso, dura da oltre trent’anni. E il ritorno della sfida tra le due squadre in Serie A è stata l’occasione migliore per celebrarlo.

Fuori da San Siro, ad un paio d’ore dall’inizio del match, le due tifoserie si sono infatti unite in un grande abbraccio. Tra cori e fumogeni a celebrare il momento di festa.