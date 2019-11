Milan, Calhanoglu: «Bayern Monaco un sogno, adesso non direi di no»

Milan, Calhanoglu rivela ai microfono della Bild: «Giocare per il Bayern Monaco è un obiettivo, se mi cercassero non direi di no»

Il centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni della Bild. Ecco le parole del calciatore rossonero:

«Sono cresciuto in Germania, da un punto di vista sportivo, ovviamente, è un obiettivo poter giocare per il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund o un altro grande club in Germania. È stato importante che mi abbiano cercato nel 2015, ma a quel tempo le posizioni in fascia con Robben e Ribéry erano consolidate e loro erano amatissimi anche dal popolo. Per me sarebbe stato difficile. Se il Bayern tornasse da me ad un certo punto, allora certamente non direi di no».