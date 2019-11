Milan, Castillejo promuove Ibrahimovic: «E’ molto forte»

Castillejo sottolinea le qualità di Zlatan Ibrahimovic, obiettivo del Milan per la finestra di mercato invernale

Samu Castillejo, attaccante del Milan, è convinto che Zlatan Ibrahimovic possa rivelarsi un valore aggiunto, anche a 38 anni. Lo spagnolo ha evidenziato le doti della punta svedese, obiettivo di mercato rossonero, nell’intervista a Sportmediaset.

Castillejo ammette: «Ibra è molto forte, ha dimostrato in tutta la sua carriera il calciatore che è. Non so se arriverà ma è molto molto forte».