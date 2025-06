Milan, rivoluzione a centrocampo: Modric e Ricci per cambiare il cuore della squadra

Il Milan pronto a rivoluzionare il centrocampo: Modric e Ricci cambiano il gioco dei rossoneri, meno corsa e più palleggio

Per ripartire con ambizioni rinnovate, il Milan ha scelto di rifondare il cuore pulsante della squadra: il centrocampo. Il primo nome è di quelli che fanno rumore – Luka Modric. Il Pallone d’Oro croato, a 39 anni, è pronto ad arrivare a Milano dopo aver chiuso l’ennesima stagione da protagonista al Real Madrid, compreso il Mondiale per Club. Proprio come Ibrahimovic anni fa, anche Modric approderà in rossonero con l’obiettivo di portare qualità, esperienza e leadership a una mediana in fase di trasformazione.

Con l’uscita di Reijnders, il Milan ha virato su un’idea diversa: meno corsa e inserimenti, più palleggio, gestione e ordine. In quest’ottica, come riportato da la Gazzetta dello Sport, è vicinissimo anche Samuele Ricci del Torino: 23 milioni più bonus per un centrocampista ancora giovane, ma già con più di 200 presenze in Serie A. Mezzala o regista, Ricci è uno dei profili scelti per rendere il Milan più “azzurro” e più adatto al gioco di possesso che Allegri – nuovo tecnico – vuole sviluppare.

E proprio Allegri avrebbe indicato un terzo nome per il nuovo centrocampo: Ardon Jashari, 22 anni, svizzero del Bruges. Miglior giocatore della Jupiler Pro League all’esordio, Jashari ha impressionato in Champions anche contro squadre italiane. Il Milan è pronto a investire 30 milioni, anche per anticipare la concorrenza del Borussia Dortmund. Il giocatore ha già dato il suo assenso.

Sul fronte uscite, Yunus Musah è vicino alla Premier: Wolverhampton e Nottingham sono interessate e pronti a offrire 25 milioni. Restano Loftus-Cheek e Fofana, ma l’inglese dovrà dimostrare maggiore continuità fisica. Intanto, anche il giovane Bondo è sotto osservazione. Un centrocampo in profonda evoluzione, con Modric come guida e nuovi equilibri tutti da costruire.