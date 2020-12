Milan, contro il Parma con qualche defezione e il ritorno di una “certezza”

Il Milan contro il Parma dovrà ancora fare a meno di Ibra e Kjaer ma riavrà in campo Ismael Bennacer

Giorno di vigilia per il Milan che, archiviata la pratica girone di Europa League, si appresta a tornare con mente e corpo al campionato per sfidare il Parma domani a San Siro. Non ci saranno Ibrahimovic e Kjaer, ancora a parte e che puntano la sfida col Genoa, mentre nella formazione titolare dovrebbe rientrare dal primo minuto Ismael Bennacer.

«Ibra e Kjaer stanno procedendo bene anche se il loro infortunio muscolare è sempre delicato. Entrambi stanno puntando la gara di mercoledì ma io e lo staff non possiamo forzare. Isma sta bene, ha approfittato di questa settimana per lavorare bene e giocare bene e domani sarà convocabile» ha detto Pioli in conferenza stampa.

Defezioni a parte è un Milan che riparte da nuove certezze come Pierre Kalulu, tra i più positivi giovedì contro lo Sparta Praga nell’insolito ruolo di centrale di difesa: «L’avevo provato in quel ruolo – ha risposto Pioli a Milan News 24 in conferenza stampa – lui mi aveva detto di averci già giocato e di trovarsi bene come centrale. Ha fatto una buonissime prestazioni in allenamento. Giovedì ha giocato con professionalità e aggressività e mi è piaciuto molto. E’ un importante innesto in più per il nostro reparto difensivo», chissà che non sia un messaggio anche alla dirigenza al fine di orientarsi su altri ruoli nel prossimo calciomercato.

Per il resto la formazione del Milan anti-Parma sarà senza grosse sorprese con Romagnoli e Gabbia che riprenderanno le redini del pacchetto arretrato davanti a Gigio Donnarumma con Theo Hernandez e Calabria ai lati; centrocampo con Kessié e Bennacer a fare da schermo al terzetto di trequartisti composto da Saeleaemers, Calhanoglu e uno tra Leao e Diaz alle spalle di Ante Rebic unica punta.