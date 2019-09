Milan, Gigio Donnarumma presenta l’imminente derby: «Giocarlo è un’emozione unica, ma vincerlo è ancora più bello»

Settimana calda in casa Milan, poiché di preparazione al delicato derby. Match che vale tanto in ottica campionato ma anche per i tifosi, vogliosi di dominare la stracittadina. Gigio Donnarumma ha presentato la gara ai microfoni di Dazn:

«Nei derby si va oltre a tutto, è una partita a sé, si prepara da sola, dà molta carica e molta emozione giocarla. E’ una soddisfazione unica giocare il derby, è molto bello. Vincerlo è ancora più bello. Siamo un bellissimo gruppo. Con un nuovo allenatore è normale all’inizio un po’ di difficoltà, lo stiamo seguendo bene. Un pensiero su Mihajlovic? Il mister ce la farà sicuramente, è un leone. Spero di abbracciarlo presto».