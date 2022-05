Milan: ecco come è composta l’offerta di Investcorp

800 milioni equity e 400 prestiti. I dettagli della trattativa per l’acquisizione del Milan da parte del fondo Investcorp

Manca sempre meno alla probabile ufficialità della fumata bianca nella trattativa tra Investcorp ed Elliott per il passaggio di proprietà del Milan per circa 1.2 miliardi di euro.

Secondo Il Sole 24 Ore il fondo del Bahrain sarebbe pronto in investire 800 milioni di euro (equity) di risorse proprie e altri 400 milioni in forma finanziamento, come il ”financing” bancario con un pool composto da Goldman Sachs e Jp Morgan. Si legge inoltre che dietro Investcorp – gestore di capitali terzi – ci sarebbero altri molti investitori, famiglie del Golfo Persico e family office della stessa area geografica già appartenenti al fondo.

Degli 800 milioni di equity circa il 70% sarebbe “permanent capital”, soldi che andrebbero investiti con un orizzonte temporale più lungo del solito, circa 10 anni. Il restante 30% proverrebbe da investitori con un orizzonte temporale minore.

