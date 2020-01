Milan, l’effetto Ibra si fa sentire: boom di crescita sui social

Milan, in attesa di vederlo già in campo nella gara contro la Sampdoria l’arrivo dello svedese ha già smosso l’ambiente rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha portato una ventata di aria fresca in casa Milan. Ieri, alla presentazione ufficiale e il giorno prima all’arrivo a Milano i tifosi hanno mostrato tutto il loro entusiasmo verso lo svedese. I numeri parlano già chiaro: nel match di lunedì con la Samp si viaggia verso i 60.000 spettatori e l’effetto Ibra non si ferma qui.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti si prevede un boom anche nella vendita della maglietta con il numero 21 e dal 27 dicembre, data in cui di fatto è stato annunciato l’acquisto anche i profili Instagram e Facebook del Milan sono cresciuti in modo esponenziale.