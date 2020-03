Milan, Elliott non vende e fissa il budget per il mercato. I dettagli

Anche per la prossima stagione il Milan avrà il fondo Elliott e i Singer come proprietari: rifiutate tutte le offerte arrivate

Il Corriere dello Sport è certo: anche nella prossima stagione il Milan avrà il fondo Elliott e i Singer come proprietari. Il gruppo statunitense ha rifiutato tutte le offerte arrivate negli ultimi mesi e non cederanno il club a meno che non arrivi una proposta che raddoppi le spese sostenute per rimettere in equilibrio i conti del club. Proposta che difficilmente sarà recapitata visto che l’emergenza Coronavirus costringerà le grandi aziende a non dissipare la propria liquidità.

Secondo quanto riporta il Corsport, il fondo Elliott ha investito oltre 600 milioni di euro nel Milan e vuole continuare in questa opera di rilancio in modo tale da fissare poi il prezzo di vendita a cifre molto più alte. Il budget da usare sul mercato ci sarà ma sarà limitato e in linea con i parametri del Fair Play Finanziario e con quelli del monte ingaggi rossonero.