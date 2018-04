Milan, Fassone a caccia di fondi: ecco gli appuntamenti con la Uefa

L’amministratore delegato del Milan Marco Fassone si sta adoperando per trovare i fondi necessari per le casse rossonere, fissati alcuni appuntamenti con la Uefa per discutere il futuro

Il Milan ha bisogno di tornare alla vittoria dopo il pareggio interno con il Napoli. Ci proverà già questa sera in casa del Torino di Walter Mazzarri. Tuttavia mentre Gattuso e i suoi ragazzi sono concentrati sull’immediato presente, la società è già concentrata sulla prossima stagione. Secondo Repubblica infatti, Marco Fassone sarebbe alla ricerca dei fondi necessari per scacciare i dubbi sul futuro dei rossoneri. L’amministratore delegato dunque si troverà a Nyon venerdì sera per parlare con del settlement agreement con la Uefa.

In questo incontro si parlerà delle manovre che il Milan ha intenzione di effettuare per rientrare nei parametri del fair play finanziario. Questo però potrebbe essere solo il primo incontro, in quanto è probabile che alla società di via Aldo Rossi venga concessa la possibilità di integrare la documentazione. Per tanto si calcola che una risposta definitiva sulle condizioni economiche del Milan la avremo solo entro metà maggio.