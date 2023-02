Milan, finalmente Maignan: il portiere parzialmente in gruppo

Il Milan ritrova finalmente Mike Maignan: il portiere francese si è rivisto parzialmente in gruppo quest’oggi

Buone notizie per il Milan dall’allenamento di oggi in quel di Milanello. Mike Maignan ha infatti svolto una prima parte di allenamento con il resto del gruppo, per poi terminare con una seduta personalizzata. Il suo rientro ormai è sempre più vicino.

Stesso tipo di allenamento anche per Alessandro Florenzi, mentre hanno svolto solo personalizzato Ismael Bennacer e il capitano Davide Calabria.