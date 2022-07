Milan, Florenzi: «Vogliamo la seconda stella e fare meglio in Champions»

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha parlato della nuova stagione ai microfoni di Sky Sport

OBIETTIVI – «In campionato vogliamo ripeterci e conquistare la seconda stella, è il nostro grande obiettivo. Non sarà facile, ma è il nostro obiettivo. In Champions dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, in tanti non avevano esperienza in questa competizione, ma le partite dell’anno scorso ci hanno insegnato tanto. Dobbiamo cercare di fare meglio in Champions».

