Milan, Fullkrug è atterrato a Malpensa: inizia l’avventura rossonera. Domani le visite mediche

Milan, Fullkrug è arrivato a Malpensa: al via la sua avventura in rossonero. Domani le visite mediche. Tutti i dettagli

Il mercato invernale del Milan si apre con un colpo concreto: Niclas Füllkrug è atterrato a Malpensa e si prepara a iniziare ufficialmente la sua avventura in rossonero. L’attaccante tedesco arriva dal West Ham con un prestito a costo zero e un diritto di riscatto attorno ai 5 milioni di euro, un’operazione particolarmente vantaggiosa per il club. Lo apprende Milannews24.

Füllkrug a Milano: visite, firma e primo allenamento La tabella di marcia del nuovo numero 9 è già definita. Domani mattina sosterrà le visite mediche alla clinica “La Madonnina”, con controlli approfonditi per verificare le sue condizioni dopo gli stop avuti in Premier League. Una volta ottenuta l’idoneità, firmerà il contratto a Casa Milan.

Grazie alla deroga concessa dalla FIGC, Füllkrug potrà allenarsi già il 24 dicembre a Milanello, dove incontrerà per la prima volta Allegri e i nuovi compagni.

Il tedesco è considerato il profilo ideale per aggiungere peso e presenza in area di rigore, qualità che finora né Nkunku né Gimenez sono riusciti a garantire con continuità.

