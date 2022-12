Milan, gennaio mese chiave per il rinnovo di Leao

Prosegue la trattative per il rinnovo di contratto tra Rafael Leao e la dirigenza del Milan. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sta proseguendo la trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan. Il club rossonero è pronto a mettere sul piatto 6 milioni e mezzo di euro a stagione per il portoghese.

Nel caso in cui il rinnovo non dovesse arrivare, Leao non verrebbe comunque ceduto a stagione in corso. A giugno, con o senza rinnovo, l’ipotesi di un trasferimento in Premier League resta invece valida.