Al termine della sfida contro il Brescia, Giampaolo spiega perché oggi ha messo Andre Silva anziché Piatek alla guida dell’attacco del Milan

Giampaolo al termine di Milan Brescia ha spiegato ai microfoni di Sky Sport perché ha preferito Andre Silva a Piatek. Ecco la motivazione.

«Per questa partita ho scelto il portoghese perché pensavo le sue caratteristiche fossero più consone. Avevo bisogno di un giocatore che legasse più il gioco e non che scappasse. Per la prossima non lo so…».