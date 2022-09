Milan, Giroud: «300 gol motivo d’orgoglio. Mondiale? È il mio obiettivo»

L’attaccante del Milan Giroud ha parlato dell’obiettivo raggiunto dei 300 gol in carriera e del Mondiale in arrivo

Olivier Giroud, bomber del Milan, in una intervista a Telefoot ha parlato dell’obiettivo raggiunto dei 300 gol in carriera e del Mondiale in arrivo.

300 GOL – «È motivo di orgoglio, 300 gol è un bel numero. Spero di non fermarmi qui. Sono stato felice di poterlo fare bene su un bell’assist di Leao».

MONDIALE – «Non so nulla onestamente, anche perché non sono l’allenatore. Ma ovviamente deve essere un obiettivo. Con la mia storia con la Francia, avere la possibilità di giocare un 3° Mondiale è una chance. Non dico che non ci penso, o che non è un obiettivo, sarebbe una sciocchezza. L’obiettivo numero 1 è la vita quotidiana con il Milan, la Francia è ancora un bonus».

