Milan, le condizioni di Ibra e Castillejo in vista dello Spezia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan recupera i pezzi in vista della sfida contro lo Spezia: Castillejo e Ibra si sono allenati in gruppo

Il Milan recupera i pezzi in vista della sfida contro lo Spezia del weekend di Serie A. Oggi si è allenato con i compagni anche Samu Castillejo, nei giorni scorsi aveva accusato qualche fastidio muscolare.

Anche Ibra si è allenato con il gruppo dopo il personalizzato di questi giorni. Ieri, per squalifica, non è sceso in campo e dunque ha potuto recuperare al meglio la condizione. A riferirlo è Milan News 24.