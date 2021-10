Milan, Ibrahimovic: «A 40 anni faccio le cose con più calma. Ho un altro ruolo ora»

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Milan TV in occasione del suo compleanno: ecco che cosa ha detto

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha parlato in occasione del suo compleanno. Ecco che cosa ha detto la punta 40enne:

ZLATAN A 40 ANNI – «Oggi è un Ibrahimovic completo, calmo, ogni tanto vecchio, tanta esperienza e un approccio differente. Ho un altro ruolo adesso, in campo e fuori. Godo di più ora, perché faccio le cose con più calma».

RAGAZZO DEL GHETTO – «Sono io, la mia frase è vera mi rappresenta. Sono cresciuto in quella zona che per me era il paradiso. Io penso da ragazzo di ghetto e sono questo. In casa mia in Svezia appenderei altre foto dei miei piedi perché è sempre grazie a loro se sono arrivato qui».