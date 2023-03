Il Milan perde in casa dell’Udinese e mette a rischio la Champions League, Ibrahimovic segna e poi punge la squadra

Nessuno come lo svedese in Serie A, ma dopo la partita dice: «Non abbiamo esperienza per giocare da Campioni d’Italia». In Friuli una delle peggiori prove dei rossoneri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.