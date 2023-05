Milan, il sogno per la mediana resta Milinkovic Savic

Il Milan a centrocampo cambierà alcuni interpreti e il sogno per rinforzare il reparto è Milinkovic Savic

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il serbo della Lazio sarebbe tra le alternative in mezzo al campo. Con il contratto in scadenza tra un anno il suo valore attuale è di 25-30 milioni, cifra non impossibile ma resta da convincere Lotito.