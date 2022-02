Milan Ibrahimovic, spunta la data del rientro per lo svedese

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Ibrahimovic: spunta la data del rientro. Ecco quando sarà nuovamente a disposizione

Zlatan Ibrahimovic è un ‘leone in gabbia’, così lo h definito Pioli nelle sue recenti dichiarazioni. Lo svedese è alle prese con il problema al tendine e non è in grado di giocare.

La data del rientro, però, potrebbe essere vicina. Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il 19 febbraio per la sfida esterna contro la Salernitana.