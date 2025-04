Milan Inter in Coppa Italia, Pulisic a caccia di un record! Lo statunitense può entrare nella storia del Milan

Milan Inter può essere una giornata da Record per Christian Pulisic. Lo statunitense a caccia della storia rossonera in caso di gol. Ecco perché

Questa sera, alle 21, al San Siro ci sarà il derby di Milano, Milan–Inter, valido per la semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025.

Un match fondamentale soprattutto per i rossoneri, per rialzare una stagione sin qui complicata, ma anche per l’Inter ancora in corsa per il triplete. Oltre che per Christian Pulisic, centrocampista del Milan che nella doppia sfida di Coppa Italia punta ad un record che lo iscriverebbe nella storia del club rossonero.

Già a segno nel derby di campionato e in quello di Supercoppa, infatti, Pulisic potrebbe essere il primo giocatore della storia del Milan a realizzare un gol in tre diverse competizioni in una singola stagione per i rossoneri.

Un record già riuscito a Edin Dzeko e Lautaro Martinez per la parte nerazzurra di Milano, ma immacolato per il Milan.

Inoltre, con un gol, Pulisic sarebbe il terzo giocatore del Milan a realizzare 3 reti in una singola stagione contro i nerazzurri, dopo Andriy Shevchenko (cinque nel 1999/00) e Zlatan Ibrahimovic (tre nel 2011/2012 e nel 2020/21).

Una serata, dunque, quella odierna, che lo statunitense potrebbe non dimenticare.