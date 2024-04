Milan Inter, festa slittata nonostante la vittoria? Ecco il motivo

Potrebbe slittare la festa Scudetto dell’Inter anche in caso di vittoria contro il Milan: ecco la motivazione

L’Inter vede la seconda stella. Come ribadito già varie volte, con un successo nel derby i neroazzurri conquisterebbero il proprio ventesimo Scudetto. Ma la festa anche in questo caso potrebbe saltare.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, le avverse condizioni metereologiche potrebbe far slittare il giro del pullman scoperto. Un rinvio comunque di 24 ore, con ritrovo in Piazza Duomo.