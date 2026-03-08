Tra le partite di oggi spicca sicuramente il derby della Madonnina: questa sera alle ore 20.45 si gioca Milan-Inter. Teatro della sfida sarà ovviamente un San Siro sold out, dove si gioca un match che potrebbe valere una stagione.

Di fronte la prima e la seconda in classifica, distanziate in questo momento da 10 punti. Una vittoria o un pareggio per i nerazzurri significherebbe ipotecare lo Scudetto, ma se ad ottenere i tre punti saranno i rossoneri, allora potremmo goderci un finale di stagione aperto a qualsiasi scenario.

Nelle prossime righe andiamo a scoprire nel dettaglio dove vedere il derby Milan-Inter in streaming e in diretta tv e le probabili formazioni.

Milan-Inter streaming: dove vederla

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida Milan-Inter. Come per ogni gara del campionato, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: in promo a 29,99/mese per 6 mesi invece di 44,99€/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L'attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all'incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Milan-Inter: le probabili formazioni

Il piano gara di Allegri deve fare ancora a meno di Gabbia, che sarà operato e quindi non sarà disponibile: al centro della difesa verrà nuovamente schierato De Winter. Bartesaghi è tornato a disposizione dopo il problema muscolare accusato a Cremona, ma sulla fascia dovrebbe partire dal primo minuto Estupiñán.

In attacco spazio a Leao insieme a Pulisic, favorito su Nkunku, mentre a centrocampo Fofana è in vantaggio su Ricci.

Cristian Chivu, invece, è pronto a rilanciare diversi titolari rimasti a riposo nella sfida contro il Como. Tra i giocatori destinati a tornare dal primo minuto ci sono Sommer, Akanji, Barella, Dimarco e Mkhitaryan.

Calhanoglu sembra invece destinato a iniziare dalla panchina. Resta in dubbio Thuram, alle prese con la febbre e a rischio assenza, mentre Lautaro Martinez non è ancora disponibile. Bonny è tornato in gruppo e Pio Esposito si candida per una maglia in attacco. Dumfries dovrebbe partire tra le riserve.

Ecco le probabili formazioni Milan-Inter:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

Arbitrerà Daniele Doveri.