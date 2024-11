Paganini duro dopo Milan Juve: «Partita insulsa, mancava solo il parroco e sembrava l’oratorio»

Milan Juve, il commento molto critico di Paolo Paganini dopo uno 0-0 povero di occasioni a San Siro tra le due squadre

Paolo Paganini duro sul suo profilo X dopo lo 0-0 privo di spettacolo di Milan Juve. Il suo commento e la critica all’indirizzo dei bianconeri.

#MilanJuventus una delle partite più brutte e insulse viste sinora. Ma un club come la #Juventus può avere in rosa 1 sola punta di ruolo e quando non c’è il centrocampista fa il centravanti? Come all’oratorio, quando mancava uno chiamavi a giocare il parrocco — Paolo Paganini (@PaPaganini) November 23, 2024

