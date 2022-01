Milan Juventus, Pioli ritrova Bennacer? Possibile ritorno anticipato dalla Coppa d’Africa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani l’Algeria di Bennacer in campo in Coppa d’Africa. Ecco come Pioli potrebbe ritrovare il giocatore in vista di Milan Juventus

Dentro o fuori. ​L’Algeria di Ismaël Bennacer, campione d’Africa in carica, è appeso a un filo, contro la Costa d’Avorio di Franck Kessié deve vincere per evitare una clamorosa eliminazione.

Domani alle 17 saranno in molti a guardare il match, anche Pioli, che potrebbe ritrovare Bennacer prima del previsto. In caso di eliminazione dell’Algeria l’ex centrocampista dell’Empoli rientrerà a Milano venerdì e, se logisticamente andrà tutto nel verso giusto, potrebbe addirittura andare in panchina domenica sera contro la Juventus.