Milan, Krunic si presenta: «Sono in un grande club. Ecco il mio ruolo» – VIDEO

Giornata di presentazione in casa Milan: Rade Krunic e Theo Hernandez presenti in conferenza stampa. Le parole del centrocampista

Giornata di presentazione in casa Milan. Il neo acquisto rossonero, Rade Krunic ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Le parole dell’ex centrocampista dell’Empoli.

STILE DI GIOCO – «Sono una mezz’ala moderna, gioca in tutte e due le fasi di gioco, box to box come dicono gli inglesi. Mi dicevano sempre che assomiglio un po’ ad Hamsik, penso che lui sia più tecnico e io abbia più qualità fisiche. Il mio idolo è Kakà, ma lui è più trequartista. Io guardo tantissimo De Bruyne del Manchester City, penso che abbiamo le stesse caratteristiche»

GIAMPAOLO – «Lo conosco da 4 anni, è stato il mio primo allenatore in Italia, non sono cambiati i suoi allenamenti, ha una visione di gioco e ci tiene tantissimo. Possiamo divertirci abbastanza, fare possesso palla e crescere»

PRIME IMPRESSIONI – «Volevo salutare tutti per iniziare. Le prime impressioni sono straordinarie, è un grande club, mi sono trovato benissimo, non vedo l’ora di rientrare in gruppo e giocare le partite in maglia rossonera»