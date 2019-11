Milan, Kurzawa occasione a parametro zero: duello con l’Inter per il terzino

Kurzawa in scadenza di contratto: anche il Milan interessato al terzino francese, attualmente nel mirino dell’Inter

Tornano di moda i parametri zero in casa Milan? Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri starebbero pensando di farsi avanti per Kurzawa. Il terzino francese, attualmente in forza al PSG ma in scadenza di contratto, potrebbe rinforzare la corsia mancina.

Il nome del laterale compare, tuttavia, anche sulla lista della spesa dei cugini dell’Inter. Entrambe le milanesi intendono approfittare di questa occasione: possibile duello di mercato dietro l’angolo.