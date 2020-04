Milan, la strategia per tenere Donnarumma: tesoretto con le cessioni di Paquetà e Kessie

Il Milan sta studiando la strategia giusta per rinnovare il contratto a Gigi Donnarumma: possibile tesoretto ricavato da due cessioni

A casa Milan è tempo di discutere di Gigi Donnarumma. Il portiere rossonero andrà in scadenza tra un anno e se il club di via Aldo Rossi non vorrà perderlo a zero dovrà cederlo quest’estate o rinnovargli il contratto.

Già, rinnovare il contratto al classe ’99 ma come? Al Milan starebbero pensando di ricavare un tesoretto da due cessioni: quella di Frank Kessie e Lucas Paquetà. A riferirlo è Tuttosport che spiega che il problema principale è l’ingaggio del portiere, il quale al momento guadagna sei milioni di euro netti a stagione (11,5 milioni lordi). Tenendo conto che Elliott vuole imporre un tetto salariale a 2,5 milioni, è chiaro che il rinnovo del giovane portiere appare un’operazione fuori portata.

I rossoneri starebbero pensando alla cessione di Paquetà e Kessie per trovare i soldi utili a rinnovare il contratto di Donnarumma. Il brasiliano è nel mirino del PSG, del Flamengo e del Benfica, mentre l’ivoriano ha diversi estimatori in Premier League. Con questa doppia cessione e i relativi risparmi di stipendi, il club di via Aldo Rossi potrebbe quindi avere il tesoretto ricercato.