Milan, Leao: «Vogliamo vincere la Coppa Italia»

Al termine della sfida vinta senza problemi dal Milan contro la Lazio, Rafa Leao ha parlato dell’obiettivo Coppa Italia

La prestazione sontuoso del Milan nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio ha esaltato anche Rafael Leao, che così ha parlato ai microfoni di Mediaset:

LA GARA – «Dopo una partita molto importante come il Derby, volevamo vincere, siamo arrivati oggi carichi, abbiamo fatto un lavoro straordinario, risultato giusto. Adesso la semifinale, la Coppa Italia è una competizione che vogliamo vincere e vogliamo continuare così. Sono pronto per aiutare la squadra con gol e assist, l’importante è che vinca la squadra. Sì, Giroud mi ha ringraziato per l’assist»