Rafael Leao sembra aver finalmente trovato la chiave di volta della sua carriera al Milan. Ecco le parole del portoghese

Ennesima grande prestazione di Rafael Leao stasera, contro lo Sparta Praga. Le sue paroel a Sky Sport.

«Quest’anno, invece, con un po’ di esperienza in più e con la fiducia del mio allenatore e dei miei compagni riesco ad esprimermi meglio facendo gol ed assist. Gioco nel ruolo in cui mi mette il mister, che sia in fascia o centrale penso solamente a dare il massimo. Henry? Gli assomiglio nella corsa».