Milan, Maldini al veleno: «Berlusconi è spesso inelegante»

Milan, Maldini al veleno nei confronti di Berlusconi: «Gli vorrò sempre bene, ma con le sue battute è spesso inelegante»

Paolo Maldini non le manda a dire. E, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, tira le orecchie al suo ex presidente Silvio Berlusconi. «Gli vorrò sempre bene, anche se la sua tendenza a fare sempre battute lo rende spesso inelegante».

Una considerazione che, in ogni caso, non scalfisce l’affetto della bandiera rossonera per l’attuale proprietario del Monza. «Berlusconi è stato un grandissimo presidente del Milan, il migliore che potessi avere. L’affetto per lui resterà immutato».