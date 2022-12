Milan, Maldini: «Orgoglioso di vedere i nostri ragazzi al mondiale»

Le parole di Paolo Maldini su Theo Hernandez: «Ha deciso di venire al Milan, si è rimesso in gioco e ha ritrovato uno slancio»

Intervistato da Milan Tv, Paolo Maldini ha parlato del ritiro del Milan a Dubai e non solo. Ecco le sue parole.

IL MONDIALE DEI ROSSONERI – «Ho sentito solamente Rafa (Leao, ndr) ma gli altri non li ho sentiti , non essendo a conoscenza delle loro abitudini e dei loro programmi. Lascio che si godano questo momento incredibile, il Mondiale è un evento veramente fantastico per un calciatore professionista. Poi dopo ci rivedremo qua quando sarà l’ora di rivederci. Rafa ha fatto comunque la sua parte, due gol in un Mondiale non sono poca cosa. Ha giocato purtroppo poco, credo che per lui sia stata comunque un’esperienza bella e di alto livello. Per quanto riguarda Olivier e Theo sono stati protagonisti sin dall’inizio, l’hanno dimostrato. Devo dire che c’è dell’orgoglio da parte nostra nel vederli titolari avendo raggiunto la finale di un Mondiale»

THEO HERNANDEZ – «Spesso si danno meriti a delle persone ma il merito grande è suo. Lui ha fatto un inizio di carriera folgorante, poi si era un pochino perso. Poi ha deciso di venire al Milan, rinunciando anche a tante cose che prevedeva il suo contratto, si è rimesso in gioco e ha ritrovato uno slancio che un giocatore con le sue caratteristiche deve avere, perché è un giocatore che secondo me può e deve ancora migliorare tanto. Alla sua maniera è unico».

