Milan, il messaggio di Allegri dopo il derby vinto è molto chiaro: il tecnico toscano teme una cosa. I dettagli

Milan, il messaggio di Allegri è quello di festeggiare senza esagerare la vittoria nel derby. Il campionato è assolutamente molto lungo

Il Milan festeggia, ma senza esagerare. È questo il messaggio chiaro e diretto che Massimiliano Allegri ha voluto trasmettere alla squadra subito dopo il triplice fischio. Una vittoria importante, dal peso specifico enorme, che avrebbe potuto far esplodere l’euforia nello spogliatoio rossonero. E invece no: la linea imposta dal tecnico è stata quella della “festa moderata”. Un momento di gioia sì, legittimo e meritato, ma accompagnato dalla consapevolezza che il percorso è ancora lungo e pieno di insidie.

Allegri ha elogiato tutti, applaudendo la compattezza mostrata dal gruppo e la capacità di soffrire nei momenti chiave. Ma accanto ai complimenti è arrivata anche la richiesta che più gli sta a cuore: rimanere concentrati. Il tecnico ha ricordato ai suoi che non è stato ancora raggiunto nessun traguardo definitivo e che la stagione è soltanto all’inizio. Per il Milan, che vuole tornare stabilmente tra le grandi d’Europa e puntare allo scudetto, la parola d’ordine resta “continuità”.

La vittoria nel derby ha regalato entusiasmo all’ambiente, ma Allegri ha voluto evitare che questo si trasformasse in distrazione. Il Milan dovrà dimostrare, giornata dopo giornata, che la nuova identità costruita in questi mesi non è frutto del caso, ma il risultato di un lavoro mentale e tattico ormai consolidato.

Intanto, nell’immediato post-partita, l’atmosfera nel ventre di San Siro è stata a dir poco speciale. La dirigenza rossonera al completo — Furlani, Scaroni, Tare, Ibrahimović e Moncada — è scesa negli spogliatoi per celebrare personalmente il successo. Un gesto forte, simbolico, che conferma la compattezza del club e la fiducia totale riposta nel nuovo ciclo tecnico.

Gli applausi più convinti, inevitabilmente, sono stati per Allegri. A via Aldo Rossi in molti lo considerano l’uomo della svolta: colui che ha restituito al Milan ordine, pragmatismo e mentalità. Rispetto alla scorsa stagione, il salto è evidente. La squadra corre, soffre insieme, gestisce i momenti della partita con maggiore lucidità e ha ritrovato quella concretezza che per anni era mancata.

Il successo nel derby è la fotografia perfetta del nuovo volto del Milan. Una squadra che non si accontenta, che cresce giorno dopo giorno e che riparte sempre dall’umiltà richiesta dal suo allenatore. La festa può anche essere moderata, ma le ambizioni — quelle no — restano altissime.