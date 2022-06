Milan, nei prossimi giorni incontro per definire il futuro di Ibrahimovic

Ibrahimovic e la volontà di tornare a giocare con la maglia del Milan: tra qualche giorno incontro per definire il futuro

Zlatan Ibrahimovic lo scorso 25 maggio è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e ha tutta la volontà di tornare a giocare con la maglia del Milan.

Proprio in quest’ottica, tra qualche giorno ci sarà un incontro tra lo svedese e i dirigenti per capire come procedere. Su tavolo ci sono diverse opzioni: quella più concreta sembra essere un contratto a gettone con l’ingaggio che dipenderà dal numero di partite giocate.