Milan, la Champions passa da Piatek: ma anche la sua conferma

Piatek continua a segnare, ma la corsa Champions è sempre più complicata. Stasera sfida decisiva per il quarto posto. Ma il polacco punta sempre più in alto

Il gol di Piatek è talmente scontato, da essere diventato monotono. Il consueto gol, non fa più scalpore e ciò che prima faceva notizia, ora è prassi. L’attaccante polacco continua a macinare record su record e dopo aver fatto un primo salto di qualità a gennaio passando dal Genoa al Milan, Piatek non ha nessuna intenzione di fermarsi. A confermarlo fu il padre, anche agente del ragazzo: Il Milan tenga il suo ritmo.

E stasera Piatek potrebbe firmare di nuovo il tabellino contro la Lazio, in una sfida decisiva. Ma poi il risultato finale dipenderà da tanti fattori e la corsa Champions è agguerritissima. E allora, lo sappiamo, la speranza del Milan di ritrovare l’Europa che conta passerà dai gol di Piatek. Ma questo non sarà un problema per il bomber polacco, piuttosto a preoccuparsi dovrebbe essere il Milan. Perchè se poi la Champions non dovesse arrivare, Piatek potrebbe cambiare aria e continuare la sua ascesa inarrestabile altrove. Il diavolo è avvisato.