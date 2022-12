Milan, oggi il ritorno in gruppo di Leao

Rafael Leao rinizierà oggi ad allenarsi con i compagni del Milan dopo il Mondiale 2022 in Qatar con il Portogallo

Il Milan, dopo due giorni di riposo per le festività natalizie, rinizierà ad allenarsi oggi a Milanello.

Stefano Pioli è pronto a riaccogliere Rafael Leao che, dopo gli impegni in Qatar con il suo Portogallo, tornerà ad allenarsi con i rossoneri. Il portoghese punta ad essere in campo già per l’amichevole del 30 dicembre contro il PSV, prima del ritorno della Serie A.