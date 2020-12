Milan, parla Moncada: «Ecco i segreti del nostro scouting»

Moncada ha svelato i retroscena delle ultime trattative di mercato che il Milan ha concluso per rafforzare la squadre

Geoffrey Moncada, uomo di punto dello scout del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Podcast Prolongation in cui ha parlato di mercato e del ruolo che Paolo Maldini svolge nelle trattative. Ecco tutte le parole di Moncada.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24

Sul ruolo di Maldini al Milan: «Tra le cose che mi piacciono al Milan c’è anche il fatto che lavoriamo con Paolo Maldini, che ha giocato li, che ama tanto questa società. Quando prendiamo un giocatore, Paolo Maldini parla con lui molto. È molto disponibile per lui, parla anche con la famiglia. Quando un giovane arriva al Milan dice ‘ah, è Paolo Maldini, è impressionante’. Se il lavoro di Maldini aiuta per capire dove il giovane sta arrivando, la sua nuova realtà? Si, assolutamente. Noi diciamo a questi giovani: ‘Ok, siete arrivati al Milan, il lavoro comincia adesso. Crediamo in voi, non dovete essere timidi, mostrate che avete talento e impatto. Il Milan è un immenso club. Tutto è in funzione del vostro successo’. Proviamo a tranquillizzare un po’ questi ragazzi».