Milan, ecco la partenza da Malpensa direzione Cardiff – VIDEO

Il Milan è partito da Malpensa. La squadra si imbarcherà in direzione Cardiff per affrontare l’ultima di ICC con i Manchester United

(Dal nostro inviato) – Il Milan è partito dall’aeroporto di Malpensa e si è imbarcato sull’aereo che farà atterrare Romagnoli e compagni a Cardiff.

Nella capitale del Galles la squadra affronterà il Manchester United nell’ultima sfida di ICC per questa sessione estiva. Una gara storica che rappresenterà un test valido per Giampaolo per valutare definitivamente i suoi prima di concentrarsi interamente sulla prima giornata di campionato contro l’Udinese.