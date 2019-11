Milan, Piatek rimane in crisi. A gennaio le valutazioni del club: le ultime

Milan, continua la crisi senza fine di Piatek. Il club valuta la sua posizione e riflette su una possibile partenza a gennaio

Krzysztof Piątek sembra entrato in un tunnel da cui non riesce a uscire. L’attaccante del Milan è in un periodo nerissimo, come testimonia anche l’ultima uscita col Napoli, e per questo il club riflette su di lui.

Il Corriere dello Sport evidenzia come la partenza del giocatore a gennaio non sia una possibilità da escludere a priori. Questo perché, per Pioli, non è indispensabile. Per il tecnico va in campo chi è in grado di dare maggiori garanzie.