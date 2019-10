Milan, Pioli: «Non meritavamo il pareggio»

Il tecnico Pioli ha commentato il pareggio contro il Lecce: «Una squadra come il Milan deve vincere certe partite»

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha analizzato il pareggio maturato in pieno recupero contro il Lecce: «Ho visto cose positive, la vittoria non è arrivata per nostri demeriti. Bisogna chiudere prima le partite, siamo stati troppo generosi».

«Questa partita serve per capire i nostri errori, sul gol subito da Calderoni è mancata collaborazione. Non meritavamo il pareggio. Una squadra come il Milan deve vincere certe partite», ha concluso Pioli ai microfoni di Sky Sport.