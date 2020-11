Milan, Pioli: «Punteggio pesante, dopo il 2-0 difficoltà a livello mentale»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato dopo la sconfitta in Europa League contro il Lille. Le parole del tecnico rossonero

«La partita si è complicata a livello tattico e mentale sul 2-0, quando abbiamo concesso spazi agli avversari che ci hanno messo in difficoltà. Il punteggio è comunque pesante, abbiamo avuto anche un’occasione per pareggiare e siamo stati punti sempre, a ogni errore. Non conta il risultato, il girone è equilibrato e sapevamo che sarebbe stato difficile. Ci aspettano tre partite dure».