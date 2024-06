Le parole di Buruk Okan, allenatore del Galatasaray, sul futuro di Nicolò Zaniolo con il club turco. Tutti i dettagli

Buruk Okan, allenatore del Galatasaray, ha parlato a Fanatik del futuro di Nicolò Zaniolo in vista del calciomercato.

PAROLE – «“Sono stato in Italia durante il fine settimana. Lì ho incontrato per caso il rappresentante di Zaniolo. La sua idea è di non continuare qui. Ovviamente mi piacerebbe che Zaniolo fosse nella nostra rosa per il prossimo. È un nostro giocatore e forse alla fine rimarrà se non dovessero arrivare offerte adeguate».