Trezeguet, MESSAGGIO a Rabiot: «FUTURO Juve? Deve pensare solo a QUESTA cosa»

Le parole di David Trezeguet, ex attaccante francese della Juventus, sul futuro del club bianconero. I dettagli

David Trezeguet ha parlato a margine della presentazione della Juventus Academy World Cup del futuro del club bianconero.

ULTIMA STAGIONE – «La sua storia fa parte di un lato vincente. Al di là della Coppa Italia e di un buon campionato, qui ti chiedono oltre. Bisogna migliorare e lavorare tantissimo. Tutti i cambiamenti che ci saranno credo che la Juve deve tornare a essere protagonista. La Juve è stata sempre abituata a vincere per quello vengono fuori le critiche, ho visto dei miglioramenti e bisogna continuare su questa linea. In più va aggiunto Inter e Napoli sono state protagoniste e per la Juve questo non va bene. Per quel che riguarda l’anno che arriva, si sta lavorando bene, ci sarà la Champions, il Mondiale per Club e c’è il campionato da giocare».

THIAGO MOTTA – «Se arriva è un allenatore giovane sa benissimo dove arriva, sa benissimo cosa dovrà fare e bisogna aspettarlo anche se alla Juve purtroppo tempo non c’è. Credo abbia dimostrato al Bologna un bel gioco, sicuramente alla Juve è tutto diverso ma credo abbia un’identità. Evidentemente la Juve vuole cambiare qualcosa anche a livello tattico-tecnico e questo bisognerà aspettare se diventa interessante e applicabile alla Juve».

MERCATO – «Servono acquisti mirati puntando a una crescita importante perché avrà Champions, Coppa Italia, campionato.. Serve una rosa più importante più forte e toccherà a Giuntoli lavorare».

FUTURO RABIOT – «Credo sia un giocatore molto importante per la Juve, starà a lui pensarci bene, riflettere se ha questa idea di prolungare il suo rapporto per vincere. Questa la cosa più importante che deve avere in mente».

