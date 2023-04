Milan, Pioli: «Spalletti? Non commento, sui rimpianti scudetto…»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Empoli

PAROLE – «Non devo commentare le parole di Spalletti, sarebbe un errore pensare al Napoli. Rimpianti scudetto? Non aumenta niente. I giudizi si fanno alla fine, a fine campionato e spero oltre per la Champions. Dobbiamo fare bene questi due mesi. Dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo fatto una vittoria importante a Napoli, ma ci deve servire per giocare a quel livello lì sempre. Bisogna pensare solo a domani».

