Milan, quale futuro per Rebic con l’arrivo Rangnick?

Il Milan si interroga sul futuro di Ante Rebic nel caso arrivasse Ralf Rangnick: il croato fu scartato dal tedesco

L’arrivo di Ralf Rangnick al Milan diventa sempre più chiaro con il passare dei giorni. Non si sa se il manager tedesco sarà sia direttore tecnico e allenatore o solamente uno dei due, certamente dovrà fare le sue valutazioni a 360° a livello di rosa e staff.

Come riporta La Gazzetta dello Sport profonde valutazioni saranno fatte su Ante Rebic. L’attaccante croato è in prestito al Milan fino al 2021, ma il suo futuro in rossonero è tutt’altro che scontato.Se arrivasse Rangnick, non è da escludere che il ragazzo possa anticipare il suo addio. Il motivo? Rebic ha già avuto modo di lavorare in passato con il tedesco, ma le cose non andarono bene. Nel 2014, Rangnick, allora direttore sportivo del Lipsia, lo portò in Germania, ma tra il giocatore e il tecnico Alexander Zorniger non scoppiò la scintilla. Così si creò la frattura anche con il manager tedesco Il giovane Rebic, spirito ribelle, si sentì scaricato da chi lo aveva voluto in squadra. Insomma l’ex Eintracht Francoforte non vedrebbe di buon occhio l’arrivo del Professore e una sua partenza sarebbe l’opzione più plausibile.