Milan Rangnick filtra ottimismo: ecco il budget che avrà a disposizione sul mercato

Secondo La Gazzetta dello Sport c’è aria di intesa tra Ralf Rangnick e il Milan: ecco il budget che avrà a disposizione per il mercato

Non cessano i contatti tra il Milan e Ralf Rangnick. Secondo La Gazzetta dello Sport il dirigente tedesco si confronta continuamente con la proprietà. Il dialogo è fitto e serrato. Tuttavia Rangnick non intende minimamente disturbare il lavoro di Stefano Pioli e per questo motivo non ha fatto alcun nome riguardante calciatori in vendita o in arrivo.

Secondo la Rosea il manager tedesco avrà a disposizione 75 milioni da spendere sul mercato (somma dovuta alle perdite legate all’emergenza Coronavirus). L’ex allenatore delloSchalke 04 continua a tessere i contatti con Elliott e secondo il quotidiano entro fine mese potranno essere definiti i dettagli dell’intesa che al momento non ha portato ancora ad un piano tecnico particolareggiato.